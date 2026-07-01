В Казани на презентуют дроны будущего

Мероприятие пройдет с 8 по 10 июля Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Казань собирает ведущих разработчиков, производителей и регуляторов БПЛА на международной выставке-форуме «Дрон Экспо 2026». Мероприятие пройдет с 8 по 10 июля. Участники обсудят будущее беспилотных систем.

На выставке будут представлены решения для использования дронов в воздухе, на земле и воде. Это событие должно стать инструментом формирования новых технологических экосистем. Обсудят и одну из проблем отрасли - отсутствие единых стандартов для определения разрешенной высоты для безопасных полетов БПЛА.

Напомним, в Казани впервые одновременно пройдут выставки «Дрон Экспо» и «АгроВолга». На последнем представят уникальные возможности для демонстрации применения беспилотников в сельском хозяйств.

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