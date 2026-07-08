В структуру ГУП «Таттехмедфарм» входят 159 аптек. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане из-за дефицита кадров закрыли пять аптек, включая три сельских. Это следует из проекта постановления комитета Госсовета республики по социальной политике. Документ будет рассмотрен на заседании.

По информации проекта, в структуру ГУП «Таттехмедфарм» входят 159 аптек, но в 21 населенном пункте республики работает только одна аптека. Льготные лекарства можно получить в 146 аптеках, из которых 45 расположены в сельской местности. Также лекарства продаются в 321 фельдшерско-акушерском пункте.

В комитете отметили, что нехватка специалистов вынуждает аптеки сокращать часы работы, а иногда и закрывать их. Депутаты предложили открыть новые государственные аптечные пункты в помещениях больниц на льготных условиях. Также они посоветовали организовать доставку лекарств в отдаленные населенные пункты.

Кроме того, комитет рекомендовал обучать сотрудников, занимающихся продажей лекарств, и улучшить информирование жителей о возможности покупки препаратов через фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.

Напомним, в Татарстане резко упало производство лекарств. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

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