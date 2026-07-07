В Татарстане резко упало производство лекарств

Производство медикаментов демонстрировало уверенный рост в начале года, однако к маю динамика сменилась на отрицательную. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпуск медикаментов и медицинских изделий в Татарстане в мае 2026 года сократился на 26,2 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Такие данные приводит Татарстанстат. За пять месяцев с начала года спад составил 8,1 процента.

Индекс производства в сфере «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» в мае относительно мая 2025-го остановился на отметке 73,8 процента.

При этом в первом квартале 2026 года отрасль демонстрировала уверенный рост — индекс составлял 106,5 процента к январю — марту прошлого года. Однако к маю позитивная динамика сменилась падением.

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