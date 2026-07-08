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НовостиОбщество8 июля 2026 8:26

Минниханов поздравил татарстанцев с Днем семьи, любви и верности

Глава региона также разместил видеообращение
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Минниханов отметил, что День семьи, любви и верности объединяет всех вокруг. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Минниханов отметил, что День семьи, любви и верности объединяет всех вокруг. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с поздравлениями в честь Дня семьи, любви и верности. Глава региона также разместил видеообращение.

В своем сообщении в мессенджере МАКС Минниханов отметил, что День семьи, любви и верности объединяет всех вокруг самого важного - семьи. Глава республики пожелал каждой семье Татарстана благополучия и взаимопонимания.

Раис региона также напомнил о народной мудрости: «Наши предки говорили: «Человек силен семьей». Эта истина вечна. Берегите своих близких!»

Напомним, в Татарстане 13 супружеских пар получат награду за многолетний брак. В республике с 6 по 12 июля проходит «Семейная неделя».

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