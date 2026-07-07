В Татарстане 13 супружеских пар получат награду за многолетний брак

В Национальном музее Татарстана наградят 13 супружеских пар медалью «За любовь и верность». Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане с 6 по 12 июля проходит «Семейная неделя», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. В программу вошли более 100 мероприятий. 13 супружеских пар получат награду за многолетний брак.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул важность семьи как главной ценности общества. Спикер отметив, что город придерживается традиционных семейных ценностей.

Праздничная неделя стартовала 5 июля в «Центре уникального мастерства», где чествовали четыре известные казанские семьи. Главным событием станет праздник у Кирилловской церкви 8 июля с крестным ходом, возложением цветов и чествованием многодетных семей. В Национальном музее Татарстана наградят 13 супружеских пар медалью «За любовь и верность».

Напомним, в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, в Казани планируют заключить брак более 100 пар. Об этом на деловом понедельнике рассказала глава управления ЗАГС Казани Елена Студеникина.

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