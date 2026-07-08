В Зеленодольском районе на Волге перевернулась лодка с двумя рыбаками

Правоохранительные органы уже приступили к расследованию инцидента. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Рано утром на Волге возле деревни Улитино в Зеленодольском районе произошла трагедия. Лодка с двумя рыбаками перевернулась. Один из мужчин смог спастись. К сожалению, второй утонул.

Правоохранительные органы уже приступили к расследованию инцидента. Следователи Центрального МСУТ СК России начали доследственную проверку, чтобы выяснить, были ли нарушены правила безопасности на водном транспорте. Специалисты продолжают выяснять все детали произошедшего.

Ранее в Казани поступило сообщение о том, что у дома № 20Б по улице Чистопольской в воде видно тело человека. На место вызова прибыли спасатели ЗПСО №2 Поисково-спасательной службы МЧС РТ. В 40 метрах от берега они обнаружили тело 30-летнего мужчины.

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