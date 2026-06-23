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НовостиПроисшествия23 июня 2026 4:43

В Казанке у дома на Чистопольской обнаружено тело утонувшего мужчины

Трагедия произошла утром 22 июня
Максим ДМИТРИЧЕНКО
В 40 метрах от берега спасатели обнаружили тело 30-летнего мужчины.

В 40 метрах от берега спасатели обнаружили тело 30-летнего мужчины.

Фото: МЧС Татарстана.

Утром 22 июня в Казани поступило сообщение о том, что у дома № 20Б по улице Чистопольской в воде видно тело человека. На место вызова прибыли спасатели ЗПСО №2 Поисково-спасательной службы МЧС РТ. В 40 метрах от берега они обнаружили тело 30-летнего мужчины.

Спасатели в очередной раз призывают жителей соблюдать правила безопасности на воде: купаться только на оборудованных пляжах, проверять дно перед входом в воду, не нырять в незнакомых местах и не заплывать за буйки. Также не стоит купаться в одиночку, употреблять алкоголь перед заплывом и оставлять детей без присмотра даже на мелководье.

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