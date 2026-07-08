76 компаний заключили экспортные контракты с партнерами из 72 стран благодаря усилиям центра. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Татарстан стал одним из лидеров по внедрению регионального экспортного стандарта. Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина отметила успехи республики на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Никишиной, опыт республики был использован при обновлении регионального экспортного стандарта до версии 3.0, что свидетельствует об эффективности системы поддержки экспортеров в регионе.

В Татарстане помощь экспортоориентированным предприятиям оказывает Центр поддержки экспорта, который помогает компаниям находить зарубежных партнеров, проводить маркетинговые исследования и участвовать в международных выставках. В 2025 году меры поддержки получили около двух тысяч малых и средних предприятий, а 76 компаний заключили экспортные контракты с партнерами из 72 стран благодаря усилиям центра.

Ранее сообщалось, что в Татарстане зарплаты растут неравномерно. В большинстве отраслей этот показатель ниже среднереспубликанского уровня в 94,1 тысячи рублей.

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