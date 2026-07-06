За январь-март 2026 года средняя зарплата выросла на 15,7%. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане зарплаты растут неравномерно. В большинстве отраслей этот показатель ниже среднереспубликанского уровня в 94,1 тысячи рублей.

По информации Татарстанстата, за январь-март 2026 года средняя зарплата выросла на 15,7%, но с учетом инфляции - лишь на 8,2%. Наименьшие зарплаты в сельском хозяйстве (68,1 тысячи рублей), гостиницах (62,3 тысячи рублей) и недвижимости (58,8 тысячи рублей). Самые высокие заработные выплаты зафиксированы в ИТ (149,6 тысячи рублей), финансах (143,8 тысячи рублей) и науке (141,2 тысячи рублей).

Высокие зарплаты в ИТ и финансах связаны с жесткой конкуренцией за таланты и глобальным спросом. В отраслях с низким уровнем рентабельности зарплаты остаются низкими из-за устаревшей модели управления и низкой маржинальности.

Эксперты отмечают рост серой занятости, особенно в строительстве, торговле и услугах, что искажает реальную картину. Компании используют скрытую оптимизацию:, а именно замораживают зарплаты, сокращают премии и увеличивают нагрузку, но не увольняют ключевых сотрудников, чтобы избежать потерь.

Для удержания сотрудников компании предлагают удаленную работу, обучение и развитие, а также улучшение условий труда. В условиях дефицита кадров соискатели должны быть уверены в себе и не снижать зарплатных ожиданий.

В будущем разрыв в зарплатах сократится, если компании начнут инвестировать в развитие и создание привлекательных условий для сотрудников. Структурные изменения в экономике, такие как цифровизация и автоматизация, будут способствовать росту доходов в высокотехнологичных отраслях. Однако рутинным профессиям грозит стагнация.

Напомним, в Татарстане больше всего подорожали услуги. Причиной стали майские праздники и дефицит кадров.

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