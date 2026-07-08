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НовостиПроисшествия8 июля 2026 6:52

В Тукаевском районе при атаке БПЛА на частный дом пострадали два человека

Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь
Максим ДМИТРИЧЕНКО
Обстоятельства происшествия выясняются, ситуация находится на контроле властей.

Обстоятельства происшествия выясняются, ситуация находится на контроле властей.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тукаевском районе Татарстана в результате удара беспилотника пострадали два человека. Атаке подвергся частный жилой дом. Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе главы республики.Там уточнили, что бригада медиков прибыла на место незамедлительно и оказала всю необходимую первую помощь. Обстоятельства происшествия выясняются, ситуация находится на контроле властей.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки БПЛА предприятия в Нижнекамске получили повреждения. Несколько человек получили лёгкие травмы — всем оперативно оказали помощь

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