В Тукаевском районе при атаке БПЛА на частный дом пострадали два человека

Обстоятельства происшествия выясняются, ситуация находится на контроле властей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тукаевском районе Татарстана в результате удара беспилотника пострадали два человека. Атаке подвергся частный жилой дом. Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе главы республики.Там уточнили, что бригада медиков прибыла на место незамедлительно и оказала всю необходимую первую помощь. Обстоятельства происшествия выясняются, ситуация находится на контроле властей.

Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки БПЛА предприятия в Нижнекамске получили повреждения. Несколько человек получили лёгкие травмы — всем оперативно оказали помощь

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