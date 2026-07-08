Над Татарстаном 8 июля сбит беспилотник

БПЛА атаковали Татарстан утром 8 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Над Татарстаном в среду, 8 июля, был сбит беспилотник, передает Минобороны России. О точном количестве сбитых БПЛА не сообщается.

С 20:00 7 июля до 08:00 8 июля дроны также атаковали Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Вологодскую, Воронежскую, Владимирскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Самарскую, Саратовскую и Тульскую области, а также Москву, Краснодарский край, Крым и акватории Азовского и Чёрного морей.

Утром в Татарстане была объявлена угроза атаки беспилотников на Чистополь, Бугульму, Альметьевск, Лениногорск, Заинск, Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны. Глава Нижнекамского района Радмир Беляев сообщил о массовой атаке дронов на муниципалитет. Были введены ограничения на работу аэропортов республики, которые позже были сняты.

В Тукаевском районе беспилотник атаковал частный жилой дом. Предварительно, известно о двух пострадавших. В Нижнекамске повреждения получили предприятия.

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