Татарстанцев 8 июля ждет теплая погода без осадков

Самым жарким днем недели станет четверг, 9 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 8 июля, жителей Татарстана ожидает теплая погода без существенных осадков. Это хорошая новость для тех, кто планирует отметить День семьи, любви и верности на свежем воздухе.

В праздничный день температура по республике поднимется до +28 градусов, как и в Казани. Синоптики предупреждают о возможных порывах ветра до 15–20 метров в секунду во время гроз.

В четверг и пятницу республика окажется под влиянием антициклона, который принесет сухой и прогретый воздух. При этом кратковременные дожди с грозами возможны, особенно в вечернее время. Порывы ветра во время гроз могут достигать 20 метров в секунду.

Ночью температура будет колебаться в пределах +10…+17 градусов, а днем воздух прогреется до +22…+30 градусов. Самым жарким днем недели станет четверг, 9 июля. В этот день на западе Татарстана температура может подняться до +32 градусов.

Напомним, в День семьи любви и верности в Казани поженятся более 100 пар. Церемонии пройдут не только в центре семьи «Казан», но и на уникальных культурных площадках города.

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