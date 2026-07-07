В Алькеевском районе посевы в хорошем состоянии. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Аграрии Татарстана планируют начать уборку озимых культур в июле. Погодные условия благоприятные. Обильные дожди в конце июня помогли растениям, хотя и затянули кормозаготовку.

В Алькеевском районе посевы в хорошем состоянии, несмотря на частые дожди. В Буинском районе урожай ожидается на уровне прошлого года благодаря хорошему состоянию яровых культур. В Тетюшском районе уборка также начнется в июле, техника готовится.

Министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров рекомендовал хозяйствам иметь запас топлива на 10-14 дней. Крупные нефтяные компании выделили 140 тыс. тонн льготного дизтоплива, что достаточно для всех полевых работ. Обеспеченность топливом в районах составляет в среднем 60% от потребностей.

Напомним, в Татарстане скосили 72% многолетних трав. Отстающим районам грозит потеря питательности кормов.

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