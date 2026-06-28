В Татарстане скосили 72% многолетних трав

Работы по этому направлению полностью завершены только в одном районе республики. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане продолжается заготовка кормов. На республиканском совещании глава регионального Минсельхозпрода Марат Зяббаров сообщил, что в этом году предполагается скосить многолетние травы на площади 299 тысяч гектаров. К данному моменту выполнено 72% от плана (214 тысячи гектаров).

Так, в частности, работы уже завершены в Муслюмовском районе. К этому также очень близки Атнинский, Сармановский, Кукморский, Чистопольский и Тетюшский районы. Остальным муниципалитетам поручено ускориться.

Почему это важно? Каждый день задержки снижает питательность кормов. Скошенная трава стремительно теряет полезные свойства. Тогда хозяйствам придется тратиться на дорогие кормовые добавки, чтобы обеспечить животных полноценным питанием.

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