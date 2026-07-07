В Татарстане для студенческих отрядов появилась работа на речном транспорте

Соглашение о сотрудничестве подписано между Республиканским центром студенческих отрядов и Казанским филиалом ВГУВТ. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане появилось новое направление для студенческих отрядов - работа на речном транспорте. 32 студента Института морского и речного флота проходят практику на позициях рулевого-моториста и матроса. Они получают профессиональные навыки, управляют судами и обслуживают механизмы.

Соглашение о сотрудничестве подписано между Республиканским центром студенческих отрядов и Казанским филиалом ВГУВТ. Студенты работают на судах АО «Флот республики» с апреля по ноябрь, начиная со второго курса после квалификационных экзаменов.

Директор Республиканского центра Василий Ислаев отметил, что расширение направлений трудоустройства студентов является ключевой задачей. Теперь студенты смогут получить опыт в речной сфере, а работодатели - подготовленные кадры.

Напомним, татарстанских подростков приглашают в международный лагерь в Абу-Даби. Прием заявок будет идти до 20 июля.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.