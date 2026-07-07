Делегация Татарстана оказала адресную помощь двум многодетным семьям в Лисичанске

Для семей в гуманитарном центре собрали адресную помощь, учитывая реальные потребности. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель премьер-министра Татарстана Ринат Садыков вместе с соцслужбой Лисичанска посетил две многодетные семьи, нуждающиеся в помощи. Для них в гуманитарном центре собрали адресную помощь, учитывая реальные потребности.

Семью Надежды Михайличенко, воспитывающую троих дочерей, обеспечили новой стиральной машиной. Вторая семья (Виктория Сапирка с четырьмя детьми) получила школьные принадлежности, книги, игры и бытовую технику.

Ринат Садыков пообщался с детьми, проявив интерес к их успехам. Поддержка многодетных семей ведется постоянно, с учетом индивидуальных нужд.

Напомним, в Татарстане продолжается поддержка ветеранов СВО и их семей. С начала 2026 года 70 бойцов обратились в кадровые центры по вопросам трудоустройства.

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