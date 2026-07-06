В Татарстане продолжается поддержка ветеранов СВО и их семей

В рамках национального проекта «Кадры» семь ветеранов начали обучение. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане продолжается поддержка ветеранов специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом на утреннем совещании сообщил директор ГКУ «Центр занятости населения города Казани» Тимур Муллин.

По словам Муллина, с начала 2026 года 70 участников СВО обратились в кадровые центры по вопросам трудоустройства. Из них 41 человек уже нашел работу. В рамках национального проекта «Кадры» семь ветеранов начали обучение.

Муллин отметил, что акцент делается на высокотехнологичные профессии. Три человека обучаются на операторов беспилотников, один постигает основы искусственного интеллекта, еще трое станут сварщиками, трактористами и операторами станков с числовым программным управлением.

Кроме того, в республике действует региональная программа занятости, в рамках которой четыре ветерана получат работу в транспортной сфере. В ближайшее время обучение пройдут еще семь ветеранов, выбравших направления промышленного альпинизма, метрологии, а также водителей грузового и легкового транспорта.

Для того, чтобы работодатели могли нанимать ветеранов СВО с инвалидностью, а также людей с инвалидностью первой и второй группы, им предоставляется субсидия в размере 200 тысяч рублей. Эти средства можно использовать для приобретения и установки оборудования для рабочих мест. Новые комфортные рабочие места уже появились в МУП «Метроэлектротранс», МУП «ПАТП-2» и АНО «Добрая Казань».

Напомним, делегация Татарстана на СВО вручила бойцам медали «За заслуги перед РТ». Военнослужащие были были удостоены наград за проявленное мужество в ходе выполнения боевых задач.

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