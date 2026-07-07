Татарстанцам назвали главные экстремальные увлечения подростков

Среди опасных увлечений выделяются зацепинг. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В современном обществе среди подростков наблюдается рост популярности экстремальных субкультур, которые, несмотря на свою модность, представляют серьезную опасность. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра образования и науки республики Алсу Асадуллина.

По словам спикера, среди опасных увлечений выделяются зацепинг - поездки на внешних поверхностях поездов и других видов железнодорожного транспорта; руфинг – незаконное проникновение на крыши зданий и других сооружений; диггерство – исследование заброшенных подземных коммуникаций, тоннелей и подземных сооружений; сталкерство – навязчивое преследование и вторжение в личную жизнь людей.

Алсу Асадуллина подчеркнула, что участие в подобных практиках связано с высоким риском для жизни и здоровья. Более того, такие увлечения могут стать причиной вовлечения подростков в деструктивные идеологии, экстремистские сообщества и противоправные действия.

Напомним, татарстанских подростков приглашают в международный лагерь в Абу-Даби. Прием заявок будет идти до 20 июля.

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