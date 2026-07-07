Под Казанью найдено тело мужчины, утонувшего после инцидента на воде

Сообщение о происшествии поступило в ГУ МЧС России по Татарстану. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Накануне днем на Волге возле поселка Октябрьский произошел трагический инцидент, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

По предварительной информации, 35-летний мужчина находился на сапборде вместе с двумя друзьями. В этот момент 22-летняя девушка на гидроцикле совершила наезд на сапборд. Двое мужчин смогли выбраться на берег, однако третий утонул.

Сообщение о происшествии поступило в ГУ МЧС России по Татарстану в 16:25. Спасатели незамедлительно начали поисковые работы. В 19:56 тело погибшего было обнаружено водолазами на глубине 6,5 метра в 80 метрах от берега. Спасательные работы проводились с участием 13 человек и шесть единиц техники, включая два человека и одну единицу техники от МЧС России.

Сотрудники правоохранительных органов уже забрали тело погибшего для проведения экспертизы. Следственные органы проводят проверку по факту произошедшего, чтобы установить все обстоятельства и причины трагедии. Предварительной версией стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах.

Напомним, в Татарстане водитель легковушки погиб, вылетев в кювет. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

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