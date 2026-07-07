В Татарстане за неделю 68 случаев острых отравлений химическими веществами

Большинство пострадавших оказались мужчинами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане за период с 29 июня по 5 июля зафиксировали 68 случаев острых отравлений химическими веществами. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре республики.

Большинство пострадавших оказались мужчинами, но также среди обратившихся за медицинской помощью были дети и подростки. В 17% случаев отравления произошли из-за недосмотра взрослых, которые не уследили за детьми, и те случайно проглотили опасные вещества.

Особое внимание привлекает статистика по отравлениям алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, где зафиксировано восемь случаев за неделю. Однако наиболее неожиданным аспектом отчета стали укусы ядовитых змей, которые также стали причиной госпитализаций в этот период.

Напомним, за предыдущую неделю в Татарстане девять человек отправились алкоголем. Место покупки алкоголя в этих случаях не установлено.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.