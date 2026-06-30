В Татарстане за минувшую неделю девять человек отправились алкоголем

Среди преднамеренных отравлений 73% связаны с употреблением веществ для достижения одурманивающего эффекта. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане за неделю, с 22 по 28 июня, зарегистрировали 58 случаев острых отравлений химическими веществами. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре республики.

Из общего числа пострадавших 57% является мужчинами, 43% - женщинами. 14% случаев отравления произошли среди детей, которые случайно приняли химические вещества из-за недосмотра взрослых. Еще 7% случаев зарегистрированы среди подростков.

В течение отчетного периода в регионе зафиксировано девять случаев отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Место покупки алкоголя в этих случаях не установлено.

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