Татарстанцам рассказали, как мошенники обманывают людей по телефону

На первом этапе мошенники звонят жертве под видом сотрудников поликлиники, управляющей компании или службы доставки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Татарстана предупреждает о новой схеме обмана, которую используют злоумышленники. Злоумышленники действуют в два этапа и используют не технологии, а психологическое давление.

На первом этапе мошенники звонят жертве под видом сотрудников поликлиники, управляющей компании или службы доставки. Они просят продиктовать код из СМС-сообщения, который обычно не дает доступа к банковским приложениям. Однако сам факт передачи конфиденциальной информации вызывает у человека тревогу.

Через некоторое время поступает второй звонок. На этот раз мошенник представляется сотрудником силовых структур или службы безопасности банка. Он утверждает, что предыдущий разговор вел злоумышленник, и в качестве доказательства использует код из СМС. Это создает иллюзию, что мошенник действует в интересах жертвы. На фоне страха за свои сбережения человека убеждают перевести деньги на «безопасный счет», продиктовать новые пароли или оформить декларацию средств.

Прокуратура подчеркивает, что настоящая служба безопасности никогда не решает финансовые вопросы по телефону и не требует кодов из сообщений или переводов на сторонние счета. При любых сомнениях рекомендуется прервать разговор и обратиться в официальные учреждения по проверенным контактам.

Напомним, жительница Казани из-за фейкового розыгрыша лишилась более 30 тысяч рублей. Женщина получила от мошенников сообщение о том, что она лидирует в рейтинге участников.

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