Жительница Казани из-за фейкового розыгрыша лишилась более 30 тысяч рублей

Она слишком поздно поняла, что ее обманули. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Казани стала жертвой мошенников, решив поучаствовать в фейковом розыгрыше. В условиях конкурса было указано, что победитель получит свои деньги обратно и дополнительно 20 тысяч рублей, если отправит больше всех средств. Девушка отправила 50 рублей и получила ответ, что она лидирует в рейтинге участников.

Как сообщили в МВД по Татарстану, вдохновленная успехом, жертва аферистов продолжила отправлять деньги. В итоге женщина перевела мошенникам 32 тысячи рублей. Затем ее попросили сообщить номер для перевода выигрыша, но деньги так и не поступили на счет. Обманщики объяснили задержку техническим сбоем, а затем изменили номер телефона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Напомним, не так давно житель Казани лишился 10 миллионов рублей, поверив мошенникам. Аферисты убедили мужчину «задекларировать» деньги через Госуслуги.

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