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НовостиПроисшествия6 июля 2026 14:27

В Казани машина «скорой помощи» попала в ДТП, пострадали женщина и ребенок

Реаниамобиль ехал со включенными спецсигналами
Олег ЛУГОВОЙ
Получившие травмы участники аварии были доставлены в больницу.

Получившие травмы участники аварии были доставлены в больницу.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В столице Татарстана днем 6 июля на перекрестке улиц Чистопольской, Декабристов, Вахитова и проспекта Ибрагимова произошло ДТП с участием автомобиля «скорой помощи». По данным МВД Татарстана, водитель KIA двигался на зеленый сигнал, но не уступил дорогу машине медиков, которая ехала с включенными спецсигналами.

В результате столкновения пострадали пассажирка легковушки и ехавший вместе с ней пятилетний ребенок. Обоих госпитализировали. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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