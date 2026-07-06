В Казани машина «скорой помощи» попала в ДТП, пострадали женщина и ребенок

Получившие травмы участники аварии были доставлены в больницу. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В столице Татарстана днем 6 июля на перекрестке улиц Чистопольской, Декабристов, Вахитова и проспекта Ибрагимова произошло ДТП с участием автомобиля «скорой помощи». По данным МВД Татарстана, водитель KIA двигался на зеленый сигнал, но не уступил дорогу машине медиков, которая ехала с включенными спецсигналами.

В результате столкновения пострадали пассажирка легковушки и ехавший вместе с ней пятилетний ребенок. Обоих госпитализировали. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.