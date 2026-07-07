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НовостиОбщество7 июля 2026 6:19

В Татарстане планируется создать единого оператора пассажирских перевозок

Также хотят внедрить единый билет
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам Фарита Ханифова, внимание будет уделено интеграции платформы для оплаты билетов.

По словам Фарита Ханифова, внимание будет уделено интеграции платформы для оплаты билетов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане планируют создать единого оператора пассажирских перевозок и внедрить единый билет. Об этом на выездном заседании сообщил глава Миндортранса республики Фарит Ханифов.

По словам Ханифова, внимание будет уделено интеграции платформы для оплаты билетов. В Татарстане более 1,8 тысячи автобусов, 500 трамваев, троллейбусов и электробусов, а также 38 электропоездов «Ласточка» и 23 судна для навигации.

Главной задачей названо повышение комфорта и регулярности общественного транспорта. Как отметил спикер, в Набережных Челнах это удалось, были приняты правильные решения по объединению автобусного и трамвайного управлений.

Напомним, в Казани до 22 июля частично ограничат движение по улице Шатурской. Это связано с реконструкцией водопровода.

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