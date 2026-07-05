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НовостиОбщество5 июля 2026 12:29

В Казани до 22 июля частично ограничат движение по улице Шатурской

Это связано с реконструкцией водопровода
Олег ЛУГОВОЙ
Проезд перекроют в начале следующей недели.

Проезд перекроют в начале следующей недели.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 7 по 22 июля в Казани будет частично ограничено движение транспорта по улице Шатурской. Перекрытие связано с реконструкцией водопровода. Работы затронут участок у дома №51 по улице Челюскина, сообщили в мэрии города.

Это не единственное дорожное ограничение в республике. В Новошешминском районе до 1 сентября полностью закрыт участок дороги Новошешминск – «Шереметьевка – Кармалы» (с 22,7 по 27,6 км). Там идет капитальный ремонт.

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