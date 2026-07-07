В Татарстане планируют штрафовать за отсутствие рабочих мест для участников СВО

Законопроект внесло Правительство республики в Госсовет региона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Татарстана внесло в Госсовет республики законопроект, который вводит административную ответственность для работодателей за невыполнение требований по квотированию мест для ветеранов специальной военной операции.

Согласно пояснительной записке, предлагается наказывать нарушителей штрафами. Должностным лицам грозит от 20 до 30 тысяч рублей, юридическим — от 50 до 100 тысяч рублей.

Документ разработан во исполнение республиканского закона «О квотировании рабочих мест для приема на работу участников специальной военной операции». Согласно ему, компании с численностью персонала свыше 200 человек обязаны резервировать не менее одного процента рабочих мест для трудоустройства бойцов.

Принятие поправок, как отмечается в пояснительной записке, усилит социальную защищённость участников СВО и обеспечит реализацию их права на занятость.

Напомним, в Татарстане системно поддерживают ветеранов боевых действий и их семьи. С начала года за содействием в поиске работы в кадровые центры обратились уже 70 участников спецоперации.

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