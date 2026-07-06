ВТБ завершил седьмой поток образовательной программы по инфраструктурному финансированию

Банк ВТБ завершил очередной поток образовательной программы «Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации». Двухдневный очный интенсив в Санкт-Петербурге стал финальным этапом седьмого потока, который стартовал в марте марта 2026 года.

Программа объединила 92 участника – представителей управленческих команд из Тульской, Ярославской, Свердловской, Самарской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан. На протяжении трёх месяцев участники изучали полный цикл реализации инфраструктурных проектов на принципах государственно-частного партнерства – от структурирования до эксплуатации готового объекта. Программа носит практический характер и построена кейсах, успешно реализованных группой ВТБ. Спикеры программы – эксперты ВТБ Инфраструктурный Холдинг и банка ВТБ, непосредственно задействованные в реализации крупных инфраструктурных проектов.

Программа «Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации» разработана и реализуется ВТБ Образованием совместно с ВТБ Инфраструктурный Холдинг. Главная идея проекта – содействие созданию новой инфраструктуры в стране через подготовку специалистов, готовых реализовывать проекты в регионах.

Ольга Дергунова, руководитель направления ВТБ Образование, старший вице-президент ВТБ, директор ВШМ СПбГУ:

«Инфраструктурные проекты влияют на качество жизни людей, инвестиционную привлекательность территорий и устойчивость региональной экономики. Именно поэтому готовить профессионалов, способных грамотно вести такие проекты от идеи до сдачи, - важная стратегическая задача. ВТБ Образование и ВТБ Инфраструктурный Холдинг дают региональным командам не только знания, но и реальный опыт реализации самых масштабных проектов группы ВТБ».

Антон Новиков, генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг:

«Сегодня перед экономикой стоит вопрос ликвидации накопленного инфраструктурного дефицита. По нашим оценкам, ежегодная потребность страны в инфраструктурных инвестициях составляет 10–12 трлн рублей. При этом большая часть проектов должна быть реализована в регионах, став одним из драйверов их развития. Для нас, как первопроходцев рынка ГЧП, обучение региональных команд — это не просто передача компетенций, это вклад в создание долгосрочной экономической базы страны. Через такие образовательные программы мы транслируем наш уникальный опыт и помогаем регионам запускать проекты, которые дадут длительный мультипликативный эффект для развития этих территорий».

Дмитрий Капитов, заместитель председателя Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга:

«На сегодняшний день в портфеле Санкт-Петербурга на разных стадиях реализации находится более 18 проектов государственно-частного партнёрства с совокупным объёмом инвестиций более 880 миллиардов рублей. Главная отрасль, где государственно-частное партнерство, включая концессии, имеет наиболее широкое применение, — это транспортная инфраструктура: от дорог, мостов и трамвайных линий до аэропортовой инфраструктуры. Также мы видим потенциал развития ГЧП в туризме и культурно-досуговой сфере. Этот механизм показывает свою эффективность и помогает привлекать инвестиции для социально-экономического развития региона».

Программа проходит в смешанном формате и сочетает зарекомендовавшие себя подходы к корпоративному обучению – она включает онлайн-модули на образовательной платформе ВТБ и двухдневный очный интенсив на кампусе Высшей школы менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ), стратегического академического партнера ВТБ. Участие в очном модуле позволяет слушателям обменяться опытом с коллегами из других регионов и приглашенными экспертами, а также в командах структурировать и защитить модельный инфраструктурный проект.

С момента запуска в 2022 году в программе приняли участие более 400 слушателей из 30 регионов России. За это время она стала признанной площадкой для формирования региональной экспертизы в области инфраструктурного финансирования и ГЧП. В 2023 году совместно с Дальневосточным федеральным университетом была запущена программа повышения квалификации на базе материалов программы, а в 2024 году вышло одноименное учебное пособие.

Следующий поток программы «Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации» запланирован на осень 2026 года.