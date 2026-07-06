Детские и подростковые учреждения Татарстана выиграли почти 9 млн рублей

По итогам третьего сезона «Конкурса первичных отделений Движения Первых» победителями стали 38 школ, детских садов и подростковых клубов Татарстана. Они получили от 200 000 до 500 000 рублей. Общий размер выигрыша – 8 800 000 рублей.

«Конкурс первичных отделений» – это конкурс лучших проектов для детей и молодежи. Более полугода команды выполняли задания: организовывали события, делали добрые дела, воплощали в жизнь социально значимые проекты. Выигранные средства победители могут направить на улучшение инфраструктуры своего первичного отделения, приобретение оборудования, организацию тематических мероприятий и реализацию собственных проектов.

В Татарстане победу одержали учреждения из Казани, Набережных Челнов и 17 районов: Мамадышский, Аксубаевский, Алькеевский, Высокогорский, Зеленодольский, Балтасинский, Нижнекамский, Актанышский, Апастовский, Атнинский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Сабинский, Тукаевский, Нурлатский, Тюлячинский, Ютазинский. Выигрыш в размере 500 000 рублей получили Ютазинская школа и детский сад №10 «Созвездие» в Зеленодольском районе.

«Это не просто соревнование, а платформа, где дети и молодежь реализуют свои идеи и проекты, развивают навыки командной работы и лидерства. Победители получили уникальную возможность обеспечить ресурсно свои инициативы. Для них конкурс стал реальным шансом внести свой вклад в развитие школ и муниципалитетов, что в свою очередь, способствует укреплению местных сообществ и развитию молодежной политики в стране», – отметил Герой России, участник программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Конкурс проходит по всей России. По результатам экспертной оценки определены 2 000 победителей из 84 регионов. Общий призовой фонд составил 475 миллионов рублей. Всего участниками выполнены 212 578 заданий, среди них 102 220 социально значимых дел, в том числе 34 095 добровольческих мероприятий и реализованных социальных проектов, направленных на поддержку уязвимых групп населения (пожилые люди, ветераны и их семьи, родители участников СВО, люди с ОВЗ) и развитие подшефных объектов: общественных территорий и парков, объектов исторического и культурного наследия, социальных учреждений, приютов для животных и других объектов. В рамках задания «Код единства», приуроченного к Году единства народов России, участники конкурса реализовали 9 545 просветительских мероприятий об истории, происхождении и объединяющей роли русского языка.

В начале нового учебного года 2026-2027 гг. планируется старт четвертого сезона Конкурса, и Первые снова смогут проверить свои силы в выполнении конкурсных заданий и выиграть денежную премию. Принять участие в Конкурсе Движения Первых могут детско-взрослые команды любых образовательных, молодежных и общественных организаций: школ, библиотек, вузов, СПО и других. Главное, чтобы было открыто первичное отделение Движения Первых.