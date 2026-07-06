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НовостиОбщество6 июля 2026 13:54

Прайсы «Комсомольской правды» в Казани по размещению агитационных материалов

Источник:kp.ru

Сведения о размере и других условиях оплат услуг по размещению на страницах сетевого издания предвыборных агитационных материалов в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, назначенным на 20 сентября 2026 года

Сетевое издание «Комсомольская правда», www.kp.ru (св-во Серия Эл № ФС77-80505 от 15.03.2021), размещение на региональном сегменте сайта: www.kazan.kp.ru

Формат размещения – тексты:

Формат размещения – баннеры:

Подробности об условиях размещения: 8(843) 528 – 20 – 30,

e-mail: timur.badretdinov@phkp.ru

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