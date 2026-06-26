Делегация Татарстана на СВО вручила бойцам медали «За заслуги перед РТ»

Во время визита в зону спецоперации делегация из Татарстана встретилась с военнослужащими. Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Во время визита в зону проведения специальной военной операции делегация из Татарстана встретилась с военнослужащими, которые являются уроженцами региона, и вручила им республиканские государственные награды. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на своем канале в МАКС.

По словам главы региона, военнослужащие, проявившие мужество и отвагу в ходе выполнения боевых задач, были удостоены медали ордена «За заслуги перед Татарстаном».

Как отметил Минниханов, каждая встреча с бойцами СВО - это возможность лично поблагодарить их.

Напомним, в Татарстане число муниципальных мер поддержки участников СВО превысило 3 тысячи. За четыре года количество льгот и программ помощи выросло более чем вдвое.

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