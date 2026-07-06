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НовостиОбщество6 июля 2026 9:16

Рыбаки поймали на Волге гигантского сома вблизи Казани

Вес рыбы составляет около 100 килограммов
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Рыбаки утверждают, что их цель была не только спортивной, но и связана с безопасностью.

Рыбаки утверждают, что их цель была не только спортивной, но и связана с безопасностью.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Рыбаки поймали на Волге гигантского сома вблизи Казани. Вес рыбы составляет около 100 килограммов, как сообщается в социальных сетях.

Рыбаки утверждают, что их цель была не только спортивной, но и связана с безопасностью. По их мнению, сом такого размера может представлять опасность для людей, особенно для тех, кто купается в водоеме. Считается, что такая рыба может утащить человека под воду.

Напомним, на территории комплексного заказника «Чистые луга», который является особо охраняемым природным объектом регионального значения, проходят масштабные полевые исследования. Почвенные зоологи обнаружили редкую жужелицу Щеглова (Carabus stscheglowi) на одном из островных участков. Этот вид, занесенный в Красную книгу Татарстана, является индикатором здоровых экосистем.

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