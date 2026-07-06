На территории заказника «Чистые луга» обнаружен редкий жук из Красной книги

Почвенные зоологи обнаружили редкую жужелицу Щеглова. Фото: ojm.tatarstan.ru

На территории комплексного заказника «Чистые луга», который является особо охраняемым природным объектом регионального значения, проходят масштабные полевые исследования. Научная экспедиция, организованная ведущими учреждениями Татарстана, направлена на обновление данных о флоре и фауне региона.

В команду исследователей вошли специалисты Института проблем экологии и недропользования Академии наук республики, ученые Казанского федерального университета и представители Государственного комитета региона по биоресурсам. По информации пресс-службы ведомства, работы ведутся комплексно.

В настоящее время ученые закладывают пробные площадки и проводят маршрутные обходы для оценки численности животных. Также они активно собирают гербарные образцы растений, что позволит создать обновлённую электронную базу данных растительных сообществ заказника. Параллельно специалисты определяют ключевые точки для долгосрочного экологического мониторинга.

Первые результаты экспедиции уже впечатляют. Почвенные зоологи обнаружили редкую жужелицу Щеглова (Carabus stscheglowi) на одном из островных участков. Этот вид, занесенный в Красную книгу Татарстана, является индикатором здоровых экосистем.

Исследователи подчеркивают, что это только начало. В ближайшее время они приступят к изучению чешуекрылых (бабочек). Эксперты предполагают, что список уникальных и редких видов, обитающих в заказнике, может пополниться новыми интересными экземплярами, что еще раз подтвердит его природоохранную ценность.

Напомним, экологи зафиксировали превышение сероводорода в воздухе Казани и Осиново. Информацию об этом уже направили в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

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