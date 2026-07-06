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НовостиОбщество6 июля 2026 8:22

Татарстан вошел в ТОП-3 по числу стобалльников на ЕГЭ

В республике 459 человек сдали экзамен на 100 баллов
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По количеству стобалльников Татарстан обогнал Краснодарский край и Ростовскую область.

По количеству стобалльников Татарстан обогнал Краснодарский край и Ростовскую область.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ходе основного периода единого государственного экзамена Татарстан занял третье место в России по количеству выпускников, которые получили максимальный балл. В республике 459 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Первое место по числу стобалльников занял Санкт-Петербург, где их оказалось 914. На втором месте расположилась Московская область с 836 результатами. Тройку лидеров замкнул Татарстан, обогнав Краснодарский край (416 стобалльников) и Ростовскую область (216).

В большинстве регионов Северного Кавказа, кроме Ставрополья, число выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, не превысило 50 человек.

Напомним, самая доходная частная школа Казани за год заработала 716,9 миллиона рублей. Стоимость обучение там начинается от 890 тысяч рублей в год.

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