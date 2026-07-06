В Татарстане погиб водитель Volkswagen, влетев в грузовик

Шансов на выживание у водителя легкового автомобиля не было.Фото: ГИБДД Татарстана

В Апастовском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. По предварительной информации, водитель Volkswagen, вылетев на встречную полосу, столкнулся с тяжелым FAW. В результате аварии мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, погиб на месте.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняли все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, удар был настолько сильным, что шансов на выживание у водителя легкового автомобиля не было.

Напомним, в Казани после ДТП мотоцикл отбросило на остановку, пострадали 4 человека. В обстоятельствах произошедшего разбиваются сотрудники Госавтоинспекции.

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