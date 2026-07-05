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НовостиПроисшествия5 июля 2026 6:53

В Казани после ДТП мотоцикл отбросило на остановку, пострадали 4 человека

В обстоятельствах произошедшего разбиваются сотрудники Госавтоинспекции
Олег ЛУГОВОЙ
На место происшествия прибыло несколько машин «скорой помощи».

На место происшествия прибыло несколько машин «скорой помощи».

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером в субботу, 4 июля, в Казани на Горьковском шоссе произошло ДТП с пострадавшими. Согласно предварительной информации, в районе остановки общественного транспорта «Олимпиец» минивен Nissan въезжая в город со стороны трассы М-7 не уступил дорогу мотоциклу. После столкновения байкера, ехавшего на скорости, отбросило в сторону остановки. Мотоцикл буквально вылетел на тротуар.

В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе и сам байкер. Мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии, сообщает «Татар-информ».

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