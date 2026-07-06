В Казани на пересечении улиц Чуйкова и Амирхана образовалась километровая пробка

Сейчас светофоры на проблемном участке уже работают. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Казани утром сегодня, 6 июля, на пересечении улиц Маршала Чуйкова и Фатыха Амирхана образовалась километровая пробка. Движение на этом участке затруднено из-за неработающего светофора и дорожных работ, сообщает сервис «Яндекс.Карты».

По информации от Госавтоинспекции Казани, светофоры на проблемном участке уже работают. Кроме того, затруднения движения наблюдаются на улицах Гвардейской, Ершова и Мамадышском тракте. На улице Ершова произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, на месте происшествия работает бригада скорой помощи. В целом, дорожная ситуация в городе оценивается как удовлетворительная, с индексом загруженности в три балла.

Напомним, скончался мотоциклист, который после ДТП врезался в людей на остановке в Казани. В больницу с места аварии отвезли троих человек.

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