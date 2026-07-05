Скончался мотоциклист, который после ДТП врезался в людей на остановке в Казани

Авария произошла около остановки общественного транспорта. Фото: ГИБДД Казани

Согласно информации ГИБДД Казани, мотоциклист, который после ДТП на улице Залесная вылетел с дороги и сбил людей, скончался на месте происшествия. Напомним, по предварительным данным, вечером 4 июля примерно в 21.25 водитель автомобиля марки Nissan двигаясь со стороны трассы М-7 по направлению Горьковского шоссе решил заехать на АЗС. Для этого он начал поворачивать направо и не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал в попутном с ним направлении.

Байкера после столкновения выбросило с дороги, и он на скорости врезался в людей на тротуаре. В итоге он погиб, различные травмы получили три человека, в том числе и пассажирка мотоциклиста. Всех пострадавших доставили в больницу.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.