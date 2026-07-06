В Татарстане 6 июля температура воздуха поднимется до +32 градусов

В Татарстане 6 июля днем воздух прогреется от +23 до +28 градусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане 6 июля ожидается переменная облачность. Ночью в некоторых районах прошли кратковременные дожди, которые могут повториться и днем, предупреждают в Гидрометцентре республики.

Ветер будет дуть с юго-востока, сменяясь на юго-западный, со скоростью 6-11 метров в секунду. В отдельных местах возможны порывы до 15-20 метров в секунду. Днем воздух прогреется от +23 до +28 градусов, на востоке региона - до +32 градусов.

В Казани также будет переменная облачность, возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер будет дуть с юго-востока и юго-запада со скоростью 6-11 метров в секунду, иногда усиливаясь до 15-18 метров в секунду. Днем температура в столице поднимется до +27 градусов.

Напомним, в Татарстане в июле 2026 года средняя температура будет выше климатической нормы. Ожидается превышение на 0,5 градуса.

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