В Татарстане в июле 2026 года средняя температура будет выше климатической нормы

В Казани ожидается превышение температуры на 0,5 градуса относительно +19,9 градуса. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В июле средняя температура воздуха в республике будет выше климатической нормы на полградуса. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В Казани ожидается превышение на 0,5 градуса относительно +19,9 градуса. Таким образом, средняя температура в регионе составит +20,4 градуса, а в его столице - +21,0 градуса.

Осадки в июле также будут близки к среднемноголетним значениям. В Татарстане ожидается около 56 миллиметров, а в Казани - около 63 миллиметра.

Напомним, в среду, 1 июля, на территории республики ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. В восточных районах возможны ливни, грозы и сильный ветер, а также локально град, предубеждает Гидрометцентр Татарстана.

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