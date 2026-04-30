Экологи зафиксировали превышение сероводорода в воздухе Казани и Осиново

Специалисты пришли к выводу, что загрязнение произошло из-за местных предприятий.

Минэкологии Татарстана поделилось данными мониторинга атмосферного воздуха с начала 2026 года. Речь идет об автоматических станциях, которые выполнили 1,15 миллиона замеров.

Так, в апреле было зарегистрировано 14 случаев, когда содержание сероводорода превышало предельно допустимую концентрацию в воздухе. Большинство нарушений — 10 случаев — отмечено на станции в селе Осиново Зеленодольского района. Остальные четыре случая пришлись на станцию, размещенную в Казани на проспекте Шакирова.

Проанализировав все данные, в том числе и погоду, в Минэкологии Татарстана пришли к выводу, что превышение сероводорода в воздухе по указанным случаям произошло из-за местных промышленных предприятий. Информация об этом уже направлена в Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия соответствующих мер.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.