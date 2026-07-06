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НовостиПроисшествия6 июля 2026 6:01

Мужчина госпитализирован после столкновения гидроцикла и катамарана в Казани

У пострадавшего резаная рана челюсти
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По предварительной информации, причиной столкновения стало нарушение правил плавания на маломерных судах.

По предварительной информации, причиной столкновения стало нарушение правил плавания на маломерных судах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 5 июля в Казани на реке Волга у пляжа «Локомотив» произошло столкновение гидроцикла с катамараном. Авария случилась около 22:20, сообщает МЧС Татарстана.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Казанского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели ЗПСО №2 Поисково-спасательной службы республики. Пострадавшим оказался водитель гидроцикла. 29-летнего жителя госпитализировали в тяжелом состоянии с резаной раной нижней челюсти и артериальным кровотечением.

По предварительной информации, причиной столкновения стало нарушение правил плавания на маломерных судах. В ликвидации последствий происшествия участвовали 13 человек и четыре единицы техники, включая одного спасателя и одну единицу техники от МЧС России.

Напомним, в Нурлатском районе при пожаре погиб 72-летний мужчина. Из горящего дома его вынесли очевидцы.

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