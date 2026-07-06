Мужчина госпитализирован после столкновения гидроцикла и катамарана в Казани

По предварительной информации, причиной столкновения стало нарушение правил плавания на маломерных судах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 5 июля в Казани на реке Волга у пляжа «Локомотив» произошло столкновение гидроцикла с катамараном. Авария случилась около 22:20, сообщает МЧС Татарстана.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Казанского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели ЗПСО №2 Поисково-спасательной службы республики. Пострадавшим оказался водитель гидроцикла. 29-летнего жителя госпитализировали в тяжелом состоянии с резаной раной нижней челюсти и артериальным кровотечением.

По предварительной информации, причиной столкновения стало нарушение правил плавания на маломерных судах. В ликвидации последствий происшествия участвовали 13 человек и четыре единицы техники, включая одного спасателя и одну единицу техники от МЧС России.

Напомним, в Нурлатском районе при пожаре погиб 72-летний мужчина. Из горящего дома его вынесли очевидцы.

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