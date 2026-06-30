В Нурлатском районе при пожаре погиб 72-летний мужчина

Специалисты сейчас устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 29 июня в частном одноэтажном доме села Старые Челны Нурлатского района вспыхнул пожар. Очевидцы заметили дым и вынесли из горящего здания 72-летнего мужчину, сообщает МЧС Татарстана. Однако было уже поздно. К приезду «скорой помощи» пострадавший скончался.

Сам огонь был потушен пожарными. Специалисты сейчас устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Согласно предварительной версии, возгорание произошло, когда пожилой мужчина проявил неосторожность при приготовлении еды.

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