В Татарстане больше всего подорожали услуги

Этот скачок, в том числе, связывают и с туристическим бумом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане главным драйвером подорожания стал сектор услуг из-за майских праздников и дефицита кадров, что вызвало локальный разгон инфляции. Годовой показатель по России составил 5,31%, а в республике цены выросли сильнее.

Росстат отметил снижение цен на продукты и технику, но это не компенсировало рост стоимости услуг. Экономисты Банка России также связывают этот скачок с туристическим бумом и проблемами логистики, а также с ситуацией на топливном рынке. Прогноз ЦБ на конец года составляет 4,5–5,5%, но эксперты предсказывают рост до 5,8–6,3% из-за топливного кризиса. Рост цен на топливо стал ключевым фактором инфляции. По информации Росстата, за неделю цены на бензин выросли на 3%, на дизельное топливо - на 2,7%.

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