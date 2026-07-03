Из-за травмы певец не смог участвовать в волейбольном матче. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец Ришат Тухватуллин получил травму во время купания в одном из бассейнов Казани. По словам артиста, он случайно налетел на донную форсунку и сильно порезал стопу.

Ришат поделился в соцсетях, что в столице Татарстана открылось отличное место с видом на Кул Шариф, но он получил травму. Случайно наткнувшись на форсунку, певец почувствовал, будто палец разрезали лезвием, и ему показалось, что полпальца нет. Однако, к счастью, все обошлось.

Из-за повреждения певец не смог принять участия в запланированном вечере волейбола, но все равно поехал на матч, чтобы поддержать своих друзей.

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