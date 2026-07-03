В переводе с итальянского Киара означает «чернокожая красавица». Фото: nurminskitour.ru

Рэпер из Татарстана Альберт Нурминский и его жена Алсу стали родителями. Они выбрали для своей дочери редкое и красивое имя - Киара.

Алсу рассказала в соцсетях, что они долго думали над именем для дочери и решили, что Киара - самый подходящий вариант. По словам жены рэпера, это имя звучит мелодично и необычно, а также имеет особое значение. В переводе с итальянского Киара означает «чернокожая красавица».

По мнению Алсу, их дочь действительно очень похожа на нее, а папа у них высокий, поэтому это имя идеально подходит их ребенку. Друзья и поклонники пары активно выражают свои поздравления и восхищение.

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