В Казани за полгода цена 1 кв. м жилья на вторичном рынке выросла на 6,3%

В Набережных Челнах рост цен был еще более значительным. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Казани по итогам первого полугодия 2026 года стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья подорожала на 6,3% - до 204,7 тысячи рублей, а стоимость лота выросла на 5,1% - до 9,6 миллиона рублей. Такие данные приводит портал «Мир квартир».

В Набережных Челнах рост цен был еще более значительным.«Вторичка» стала дороже на 8,6% - до 133,7 тысячи рублей за квадратный метр и на 8,2% - до 7,4 миллиона рублей за лот.

За этот период стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России увеличилась на 5,5% и составила в среднем 131,6 тысячи рублей. При этом цена за весь объект выросла на 4,9% и достигла 6,9 миллиона рублей.

Напомним, в Казани на рынке новостроек наблюдается снижение стоимости «квадрата». Этот показатель за первую половину 2026 года уменьшился на 1,5%.

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