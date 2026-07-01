В Казани на рынке новостроек наблюдается снижение стоимости «квадрата»

При этом столица Татарстана по абсолютной стоимости квадратного метра занимает четвертое место среди 70 крупных городов России. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Казань оказалась в числе российских городов, где за первую половину 2026 года зафиксировано снижение стоимости квадратного метра на рынке первичного жилья.

По информации аналитического портала «Мир квартир», в столице Татарстана цена за квадратный метр уменьшилась на 1,5% и составила 250 463 рубля. Это сопоставимо с падением в Севастополе (-1,5%), но менее заметно по сравнению с Сочи (-6,9%) или Уфой (-5,8%).

В то же время средняя стоимость квартиры в Казани увеличилась на 0,6%, достигнув 12 746 056 рублей. Данный рост связан с изменением структуры предложения. На рынке стало меньше доступного по цене жилья.

Столица Татарстана по абсолютной стоимости квадратного метра занимает четвертое место среди 70 крупных городов России, уступая Москве, Сочи и Санкт-Петербургу. Также эксперты отмечают, что спрос на недвижимость остается низким, а рост цен сдерживается уменьшением предложения, которое за полгода сократилось на 28%.

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