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НовостиНедвижимость1 июля 2026 14:04

В Казани на рынке новостроек наблюдается снижение стоимости «квадрата»

Этот показатель за первую половину 2026 года уменьшился на 1,5%
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
При этом столица Татарстана по абсолютной стоимости квадратного метра занимает четвертое место среди 70 крупных городов России.

При этом столица Татарстана по абсолютной стоимости квадратного метра занимает четвертое место среди 70 крупных городов России.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Казань оказалась в числе российских городов, где за первую половину 2026 года зафиксировано снижение стоимости квадратного метра на рынке первичного жилья.

По информации аналитического портала «Мир квартир», в столице Татарстана цена за квадратный метр уменьшилась на 1,5% и составила 250 463 рубля. Это сопоставимо с падением в Севастополе (-1,5%), но менее заметно по сравнению с Сочи (-6,9%) или Уфой (-5,8%).

В то же время средняя стоимость квартиры в Казани увеличилась на 0,6%, достигнув 12 746 056 рублей. Данный рост связан с изменением структуры предложения. На рынке стало меньше доступного по цене жилья.

Столица Татарстана по абсолютной стоимости квадратного метра занимает четвертое место среди 70 крупных городов России, уступая Москве, Сочи и Санкт-Петербургу. Также эксперты отмечают, что спрос на недвижимость остается низким, а рост цен сдерживается уменьшением предложения, которое за полгода сократилось на 28%.

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