В Казани представили дендроплан третьей очереди набережной озера Кабан

Будут высажены 586 деревьев и 12,8 тысячи кустарников. Фото: Павел САДКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Институт развития городов Татарстана представил дендроплан третьей очереди благоустройства набережной озера Кабан. Руководитель департамента программ развития городской среды Арина Петрова отметила, что документ разработан ландшафтными дизайнерами с учетом пожеланий жителей и в сотрудничестве с организациями, будущими балансодержателями территории.

Согласно дендроплану, будут высажены 586 деревьев, 12,8 тысячи кустарников (включая 6,6 тысячи крупных), 35 тысяч злаков, 12,2 тысячи многолетних цветов и 5 тысяч луковичных растений. Озеленение выполнено в несколько уровней - от деревьев до водных растений.

На участке уже началась высадка прибрежной и водной растительности. В районе памятника Марджани высадят яблони, сирень, спиреи, гортензии, рябину и многолетние цветники. На склонах набережной появятся различные виды ив, клен остролистный, каштан, черемуха, калина, пузыреплодник, кизильник и другие устойчивые к городским условиям растения. Все растения адаптированы к климату Татарстана и выращены в местных питомниках.

Напомним, в Казани за 1,8 млрд рублей в 2026 году благоустроят пять пространств. Речь, в том числе, идет о набережной озера Кабан и смотровой площадке в парке им.Горького.

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