В Казани за 1,8 млрд рублей в 2026 году благоустроят пять пространств

Работа по этому направлению уже вовсю идет. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году в столице Татарстана приведут в порядок пять общественных пространств. На это будет потрачено 1,8 миллиарда рублей, сообщил на совещании в мэрии замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

По словам Куляжева, к 30 августа планируют завершить первый этап третьей очереди благоустройства набережной озера Нижний Кабан. На участке протяженностью 1,5 километра от памятника Марджани до улицы Назарбаева появится новая прогулочная зона с выходами к воде. Там выполнено уже около 65% всех запланированных работ.

Также пройдет реновация входа в Ленинский сад, благоустройство смотровой площадки в парке им.Горького, завершают инклюзивный бульвар на Серова и сквер «Тебриз». А улицу Нужина сделают односторонней.

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